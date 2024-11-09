女子50メートル背泳ぎ（視覚障害S12）レースを終え、取材に応じる辻内彩野＝インフロニア草津アクアティクスセンターパラ競泳の日本選手権は9日、滋賀県のインフロニア草津アクアティクスセンターで開幕し、非パラ種目の女子50メートル背泳ぎ（視覚障害S12）で、パリ・パラリンピック100メートル自由形銅メダルの辻内彩野（三菱商事）がアジア新記録となる35秒13をマークして優勝した。男子50メートルバタフライでは運動機能