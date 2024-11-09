ロッテは９日、佐々木朗希投手についてポスティングによるＭＬＢ球団への移籍手続きを開始すると発表した。佐々木と１９年ドラフトの同期で、バッテリーを組んできたロッテ・佐藤都志也捕手はこの日、野球日本代表「侍ジャパン」のチェコ戦（バンテリンドーム）を前に取材に応じた。受けてきた佐々木の投球を「ミットがすぐぼろぼろになりますね。ヒモがすぐ切れちゃう。試合中に切れちゃうこともある。それぐらい威力のある真