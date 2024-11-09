熊本市交通局は、熊本市電が9日朝、赤信号の交差点に進入したと発表しました。発表によりますと、午前6時20分ごろ、熊本市中央区の九品寺交差点で信号待ちをしていた上熊本発、健軍町行きの市電が赤信号の交差点に進入しました。交差点では赤信号のほか、自動車用の左青矢印信号も点灯していて、運転士は、これを誤認したということです。なお当時は交通量が少なく、車との接触やけが人はありませんでした。 市電での「安全にか