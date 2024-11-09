１９７４年、シカゴへのヒッチハイク中に殺害されたメアリー・Ｋ・シュライスさん/Dunn County Sheriff's Office（ＣＮＮ）米ウィスコンシン州の捜査員らが今週、遺伝子系図を駆使し、５０年間未解決だった事件を解決した。１９７４年に遺体で見つかった女性を殺害した容疑で、ミネソタ州に住む８４歳の男を逮捕した。当局が明らかにした。ダン郡保安官事務所によると、メアリー・Ｋ・シュライスさん（享年２５）は７４年２月１５