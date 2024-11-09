八代地域の経済4団体は7日、八代市に対して、経済振興に向けた緊急要望書を提出しました。要望は、新八代駅周辺や県営工業団地開発に向けた経済団体との連携についてです。 要望を受けた八代市の中村博生市長は「経済団体と一緒に取り組んでいきたい」と話しました。