湿った空気の影響で奄美地方や沖縄県では記録的な大雨となり、鹿児島・与論町には一時、大雨特別警報が発表されました。10日にかけても非常に激しい雨が降る恐れがあり、大雨災害に厳重な警戒が必要です。9日午前1時過ぎの与論町の様子を見てみると、雨が激しく音を立てながら打ち付けているのが確認できます。奄美地方や沖縄県では、9日未明から線状降水帯が相次いで発生し、鹿児島・与論町には大雨特別警報が発表されました。9日