高校サッカー選手権県大会は9日、準決勝2試合が行われ、大津と東海大星翔が決勝に進みました。 第1試合は、大会4連覇を狙う大津と4年ぶりの優勝を目指すルーテル学院が対戦。 青のユニホーム大津は、高校年代最高峰のリーグ戦プレミアリーグで、得点ランクトップに立つ山下が、後半15分にPKを決めて2点目、 さらに19分にもキーパーとの1対1を冷静に決めてハットトリックを達成