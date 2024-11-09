ホンダの新型「インテグラ」SEMAに登場ホンダの海外向け高級車ブランドACURA（アキュラ）は、米国ラスベガスで2024年11月5日から開幕した米国自動車用品工業会主催「SEMA SHOW 2024（以下SEMAショー）」で、新型「インテグラ タイプS HRC プロトタイプ」を実車公開しました。ホンダの新型「インテグラ」SEMAに登場インテグラは、初代モデルが1985年に登場。セダン・クーペ・ハッチバックとさまざまなボディタイプが存在します