【女子ゴルフ・伊藤園レディース】第２日（９日、千葉・グレートアイランドＣ、６７６９ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）２位で出た安田祐香、前日３位の辻梨恵、６４をマークした全美貞（韓国）の３人が通算１０アンダーで首位に並んだ。１打差の４位は笠りつ子、穴井詩、山内日菜子。山下美夢有は森田遥、前日トップの政田夢乃と共に通算７アンダーの８位。２アンダーまでの５１人が決勝ラウンドに進