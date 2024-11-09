9日、福岡市中央区の長浜鮮魚市場に新鮮な魚が楽しめる新たな施設がオープンしました。長浜鮮魚市場の東側のエリアに9日オープンしたのは魚の魅力を発信する施設「うおざ」です。魚離れが進む中、消費拡大につなげようという狙いで「食べる・知る・お買い物」をコンセプトにしています。■鬼丸ゆりか記者「こちらではブリやスズキなど好きな刺身を選ぶことができる」施設には、長浜鮮魚市場が取り扱う海産物の刺身や焼