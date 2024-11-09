最高出力はMTで258ps、ATは284psマセラティ・キャラミは1983年まで製造され、ラインオフした200台の内、44台が右ハンドル車。グレートブリテン島には、30台が運ばれている。当時の価格は、約2万1000ポンドだった。【画像】「濃厚」イタリアンマセラティ・キャラミデ・トマソ・ロンシャンパンテーラにカムシンシャマルも全108枚V8エンジンの最高出力と排気量は、MTでは258psの4.2Lで、ATは284psの4.9Lと異なった。見た目