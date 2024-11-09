モデナに独自ブランドを立ち上げたデ・トマソアレッサンドロ・デ・トマソ氏は、実業家の大富豪。アルゼンチン出身のレーシングドライバーで、集中力に欠くところはあったようだが、クルマは大好きだった。アメリカ人の富豪と結婚し、祖先の故郷だったイタリア・モデナに独自メーカーを立ち上げた。【画像】「濃厚」イタリアンマセラティ・キャラミデ・トマソ・ロンシャンパンテーラにカムシンシャマルも全109枚デ・トマ