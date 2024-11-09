愛知県三河地方の山間部には野犬が多く暮らしています。【写真】保護当初、子犬きょうだいは空腹で鳴いていました2022年の秋、山間部で生まれて間もない野犬の子犬たちと思われる、複数の鳴き声が聞こえてきました。放っておけば、お腹を空かして山を降り住宅地で捕獲され、最悪の結末では殺処分されてしまうことも。こんな実例を見てきた静岡県の保護団体、アニマルフォスターペアレンツのメンバーは、子犬きょうだいを保護しまし