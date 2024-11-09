日本カーリング協会理事で、1998年長野冬季五輪スピードスケート女子500メートル銅メダリストの岡崎朋美（53）が9日、都内で開かれた映画『カーリングの神様』公開記念舞台あいさつに登場した。【写真】カーリング界の発展を記念して岡崎朋美に神札を手渡した本田望結映画公開を祝って、花束を主演の本田望結（20）に手渡し「本当はスピードスケートの宣伝をしたいんですけど」と笑いを誘った。受け取った本田は「花束ってこん