【ワシントン＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは８日、米国のトランプ次期大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の電話会談に実業家のイーロン・マスク氏が同席していたと報じた。電話会談は６日に行われた。マスク氏が次期政権で影響力を強める兆候として注目される。マスク氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）の宇宙企業スペースＸは、ロシアによる侵略開始直後から衛星通信網「スターリンク」を使った