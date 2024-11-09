大分県種苗生産施設でマコガレイの稚魚に給餌される天皇、皇后両陛下＝9日午後、大分県国東市（代表撮影）天皇、皇后両陛下は9日、第43回全国豊かな海づくり大会の式典出席などのため、羽田発の特別機で大分県を訪問された。マコガレイやクルマエビなどを生産する国東市の県種苗生産施設を視察。稚魚の成長を促す緑色発光ダイオード（LED）の光を照射する水槽を見て回り、餌を与えた。陛下は関係者に「マコガレイを大きくする