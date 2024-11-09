ロッテは９日、佐々木朗希投手についてポスティングによるＭＬＢ球団への移籍手続きを開始すると発表した。松本尚樹球団本部長がＺＯＺＯマリンスタジアム内で取材に応じ、容認の経緯を説明した。松本本部長は「以前から言っていた通り、入団当初から話してきた。今年５年、総合的に判断して容認しました」とし、今オフの交渉についても言及。代理人を含めて複数回話し合ったとし、「毎年思いは一緒なんですけど、本人の。とに