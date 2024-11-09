11月８日夜、美波町で住宅2棟が全焼する火事がありました。火元となった住宅の所有者と連絡が取れない状況が続いていて、警察が確認を急いでいます。火事があったのは、美波町奥河内寺前の木造2階建ての住宅です。警察と消防によりますと、８日午後8時45分ごろ、近所に住む人から「煙があがっている」と119番通報がありました。消防がかけつけ、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅約40平方メートル