本日、11月8日は「いい歯の日」。8020運動をはじめ、口内の状態を良好にすることが、健康寿命につながります。また噛む力を保つことで、口や歯のトラブルを予防するだけでなく、消化の促進や肥満防止、脳の活性化など、期待できる効果はさまざま。特に普段から意識している県とは――【調査結果】みんなが食事の際に「よく噛むこと」を意識する理由は…* * * * * * *株式会社ロッテが、47都道府県ごとに20〜60代の各100名ずつを対