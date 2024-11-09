今シーズンの季節ハタハタ漁を占う神事が男鹿市で行われ、漁師たちが豊漁を願いながら占いを見守りました。男鹿市船川港にある佐竹神社。ここでは毎年11月9日に季節ハタハタ漁を占う「鰰御神口」が行われています。ハタハタをかたどった御幣でくじを引きあげて、水揚げが多くなる日や漁に適した場所を占います。地元の漁師が最も注目するのは今シーズンの漁全体の行方です。記録的な不漁が続く中、今シーズンこ