2024年11月９日、FC町田ゼルビアが国立競技場でFC東京を一蹴。白崎凌兵、オ・セフン、相馬勇紀のゴールで３-０と下し、リーグ戦で６試合ぶりの勝利を飾った。試合後の公式会見では、黒田剛監督も安堵の表情を浮かべつつ次のようにゲームを振り返っている。「“聖地”国立競技場、４万人以上のお客さんが来てくれた中、選手たちがしっかりと地に足をつけて戦ってくれたことを誇りに思います。ここまでの５試合、引き分けを挟めど