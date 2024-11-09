23分に渡邉りょうが先制弾。幸先の良いスタートを切ったが...。11月９日に行なわれたJ１第36節で、降格圏の18位に沈むジュビロ磐田はホームでガンバ大阪と対戦。先手を取ったが27分にセットプレーから半田陸に決められ同点とされると、前半終了間際の45＋９分に山下諒也のヘッド弾で逆転を許す。１点ビハインドで迎えた後半、62分に宇佐美貴史のPK弾で３失点目。それでも87分に上原力也のゴールで１点差に詰め寄り、90＋１分