パリ・オリンピックに陸上の日本代表として出場した藤井菜々子選手らが11月9日、広島市内で小学生を指導しました。■藤井選手指導「せーの、せーの、すごいねバランス」陸上教室は広島市西区で開かれました。講師は、パリ・オリンピックに女子競歩の日本代表として出場した藤井菜々子選手や元日本代表の木村文子さんら8人で、参加した小学生およそ100人に走るときの姿勢や目線の大切さなどを指導しました。■髙