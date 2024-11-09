2024年11月9日午前、静岡県内で詐欺電話が多発し、県警が注意を呼び掛けています。 警察によりますと、11月9日午前9時から正午までの間、静岡市清水区や浜松市浜名区などで、詐欺電話18件が確認されました。 国の職員を名乗り、自動音声で「2時間後に電話が止まります。番号1を押してください」と流れ、指示に従うとオペレータから「電話が使えなくなる」「名前を教えてください」などと言われる電話がかかってきたという