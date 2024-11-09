県被団協の地域組織にあたる広島市原爆被害者の会が結成40年を記念し、11月9日、広島市内で会合を開きました。会合には、広島市原爆被害者の会の会員など約50人が参加しました。会には被爆2世や3世も加入しており、現在の会員数は200人余りです。きょうの会合では、これまでの核兵器廃絶を柱とした活動を振り返るとともに、被爆者が減り続ける中でも、活動を継続していく意義を確認しました。■広島市原爆被害者の会 田中聰司 副会