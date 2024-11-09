2024年11月、70代の女性から金をだまし取ろうとしたとして、ベトナム人の男が逮捕されました。 詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは大阪市に住むベトナム国籍の無職の男（27）です。 警察によりますと、男は11月、氏名不詳者と共謀の上、静岡県静岡市清水区に住む70代の女性から現金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。 警察官になりすました氏名不詳者が「あなたの資産を確認しに行きます」「おろしたお金をバッグに