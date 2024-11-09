北海道内の小・中学生を対象にした「交通安全ポスターコンクール」の表彰式が札幌で開かれました。「交通安全ポスターコンクール」は交通安全に対する意識を高めてもらうことを目的にJA共済が毎年実施していて、道内ではことしで51回目となります。コンクールには道内の小中学校113校から1969点の応募がありそのうち65点の作品が入賞しました。このうち、きょう（２０２４年１１月９日）の表彰式に