公明党の斉藤鉄夫代表は9日の石破茂首相との会談で、自民党の派閥裏金事件に関し、国民が納得できるけじめをつけてほしいと要求した。官邸で記者団に明らかにした。具体的には、衆参両院の政治倫理審査会への出席を挙げた。