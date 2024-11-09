公明党は９日の臨時党大会で、石井啓一代表（６６）の後任に斉藤鉄夫国土交通相（７２）を起用する人事案を承認した。代表代行には竹谷とし子参院議員（５５）をあてる。斉藤氏は衆院広島３区選出で当選１１回。政調会長や幹事長を歴任し、２０２１年１０月から国交相を務めている。