◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第2日（2024年11月9日千葉県グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）年間女王争いではメルセデスランク首位を走り、初の戴冠に王手を懸けている竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）は8番パー4での「7」を叩くなど70と伸ばしきれず、通算2オーバーの73位で今季4度目の予選落ちした。同ランク2位の山下美夢有（23＝加賀電子）は16位から68と伸ばし、通算7アンダーの8位。今大会で山下