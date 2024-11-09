■2024-25 大同生命SV.LEAGUEデンソーvs姫路（9日、福島・円谷幸吉メモリアルアリーナ）バレーボールのSVリーグが各地で行われ、今夏のパリオリンピック™女子日本代表・井上愛里沙（29）、宮部藍梨（26）のヴィクトリーナ姫路は、全勝のデンソーエアリービーズに1ー3で敗れ、連勝は5でストップした。第1セット、姫路はデンソーのブラジル代表・ロザマリア（30）やコロンビア代表のコネオ・アマンダ（29）に立て続けに得点