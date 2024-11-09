公明党の斉藤鉄夫代表は９日、首相官邸で石破茂首相（自民党総裁）と会談し、派閥裏金事件について「国民が納得するけじめの取り方をしてほしい」と求めた。斉藤氏は会談後、記者団に「（国会の）政治倫理審査会にも出てなく、何の説明もしていないということではけじめを取ったことにはならない」と述べ、政倫審での弁明が必要と強調した。首相は斉藤氏に「具体的に考えている」と回答。この後、記者団に「真摯（しんし）に重