◇東京六大学野球 秋季リーグ 第9週慶応大 9-1 早稲田大(9日、明治神宮球場)今季限りの現役引退を発表した和田毅さんが9日、自身のインスタグラムを更新。母校・早稲田大の試合を観戦するため、神宮球場を訪れたことを明かしました。和田さんは試合後にストーリーを更新。神宮球場のスコアボードの写真とともに「負けた...慶応すごかった...明日勝って優勝決めてくれ！」とコメントを添え、母校・早稲田大にエールを送りました。