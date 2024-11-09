アニメ『ゆるキャン△ season4』の制作決定が、本日11月9日に日本工学院アリーナにて行われた「『ゆるキャン△ SEASON3』SPイベント ゆるキャンパーの集い」昼公演にて発表された。併せて、原作者のあfろよりイラスト＆コメントも到着した。【インタビュー】『ゆるキャン△ SEASON3』は「千明ちゃんがどんどんおじさんに」原紗友里＆豊崎愛生＆高橋李依が“人間関係の変化”を語る累計1000万部を突破し大ヒット漫画となった