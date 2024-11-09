ビジュアル系ロックバンド「ｈｅｉｄｉ．（ハイジ）」、「Ｊｉｎ−Ｍａｃｈｉｎｅ（ジンマシーン）」が所属するヘリオトロープが事務所ライブ「ｂｌｏｏｍｉｎｇ」を８日、都内で行った。ライブには所属２組のほか、日本人ボーカルとフランス人ギタリストのユニット「４５ＥＸＣＥＥＤ」が出演。今後は２か月に一度のペースで事務所ライブを開催する予定だそうで、山本広子代表は「多くの方に音楽を知っていただきたいとの思