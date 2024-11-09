◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節鹿島０―０名古屋（９日・カシマスタジアム）鹿島は名古屋と０―０で引き分けた。後半１３分にＦＷ鈴木優磨がキャリア初の一発退場となり、勝ち点１にとどまった。＊＊＊ホームで痛恨のドローに終わった。序盤はお互いに相手の良さを消し合うスローテンポの展開となり０―０でハーフタイムへ。後半もにらみ合いが続いたが、同１３分に思わぬ状況から試合が動くことになる。鈴木がタ