【モデルプレス＝2024/11/09】BLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ）が9日、自身のInstagramを更新。ほっそりとしたウエストが際立つショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】ロゼ、ミニ丈から大胆ウエスト披露◆ロゼ、ミニ丈Tシャツで美ウエスト披露ロゼはキスの絵文字を添えて、最近のオフショットを複数投稿。ラフなミニ丈のTシャツから大胆にウエストをのぞかせたショットでは引き締まったくびれが際立っている