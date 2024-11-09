Ｇ大阪が競り勝った。先制されるも半田、山下、宇佐美の得点でリードを築いた。後半終了間際の連続失点で追い付かれたが、同ロスタイムにクロスに反応した坂本が押し込み土壇場で勝ち越した。磐田は粘りを見せたものの、最後力尽きた。