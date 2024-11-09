新潟が土壇場で追い付いた。０―１の後半ロスタイムに、橋本のクロスを途中出場の小見が折り返し、最後は藤原が決めた。柏は後半２９分、セットプレーから細谷が頭で決めて均衡を破ったが、１点を守り切れず終盤に失点した。