気象庁気象庁によると、9日午後、フィリピンの東の熱帯低気圧が台風23号に変わった。西寄りに進む見込み。マーシャル諸島でも熱帯低気圧が台風24号に変わり、北西へ進んでいる。いずれの台風も午後3時の観測で、発生が確認された。午後3時現在、台風23号はフィリピンの東を時速約30キロで西に進んだ。24号も時速約30キロでマーシャル諸島から北西寄りの進路をたどっている。いずれも、中心気圧は1004ヘクトパスカル、最大風速