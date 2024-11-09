主人公の香澄を演じた本田は、客席から「望結ちゃん！」の声援を受け笑顔を見せた。最後の挨拶では、「昨日からこの映画は羽ばたいて行っています。（本当は）『滑って行っている』と言いたいけど、まずいか…」と語り、「見ていただいたみなさんからどんどん広がって、より羽ばたいていけるようよろしくお願いします」と呼びかけた33年前、“日本中の女性を敵に回した”女優。56歳のリアルな悩み