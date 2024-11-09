SixTONESジェシー（28）が8日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に初出演。タオルを洗う頻度について語った。アンタッチャブルの柴田英嗣（49）が「お風呂入って、タオルは何回使ったら洗う？」と質問。ジェシーは「自分しか使わないから」と、2回目を「全然余裕で使える」と言い、ゆうちゃみ（23）も同調。柴田は「全然ダメだわ。1回で絶対」と反応。するとジェシーは「匂いが怪しいなと思ったら替える