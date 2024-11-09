女優広瀬すず（26）が9日、TOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）に出演。リスナーからのグルメ投稿に感想を述べ大好きなラーメンについて放送前日にも食べていることを明かした。北海道でみそバターコーンラーメンを食した投稿に反応し「ラーメンは…昨日も食べた」と話した。ファンの間ではラーメン好きなことは知られていて「それこそ昨日も、現場の近くで北海道の物産展があって、そこのしょうゆとみそのセッ