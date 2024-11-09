浅野ゆう子（64）が9日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。「W浅野」として人気を博した浅野温子（63）との関係に、ヒビが入りかけた“事件”について明かした。2人は、88年のフジテレビ系ドラマ「抱きしめたい！」で共演。劇中で描かれた2人の友情やファッション、ライフスタイルが、当時の女性にとって、憧れの的に。偶然同じ名字であったことから「W浅野」と呼ばれて人気となった。浅野は「女同士