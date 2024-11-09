青春をテーマにした作品で知られる、潟上市出身の漫画家山田はまちさんの原画展が横手市で始まりました。横手市の増田まんが美術館で９日に始まった潟上市出身の漫画家、山田はまちさんの原画展。会場には、部活動に明け暮れる高校生の葛藤や成長を描いた漫画の原画など330点以上が展示されています。山田さんの漫画の多くは青春をテーマにしていて、海辺の風車などふるさと秋田の風景も取り入れた躍動感あふれる作品