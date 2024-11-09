〈村でも評判の美少女（18歳）を殺し、竹で串刺しに…「岡山・少女串刺し殺人事件」残酷すぎる「犯人男の正体」が“あっさりとバレた理由”（1915年の事件）〉から続く人間はここまで残酷になれるのか…。1915年（大正4年）、岡山県に住む18歳女性が絞殺された上に、竹で串刺しにされた事件。犯人男はなぜ彼女を殺しただけでなく、遺体をもてあそんだのか？彼女の友人にまで毒牙をかけたのか？事件の顛末を、新刊『戦前の日