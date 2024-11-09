札幌市ではきょう（２０２４年１１月９日）、様々な理由で居場所を失った保護ネコがおよそ100匹集まり譲渡会が開催されました。札幌市動物愛護管理センター「あいまるさっぽろ」で開設1周年を記念して開かれたのは保護ネコの譲渡会です。集まったネコはおよそ100匹。道内の譲渡会としては最大級の規模で、引き取りを希望する多くの人が訪れました。（来場者）「うちにも3匹いるんですけど、 一生幸せに過ごせるような場所 を