亡くなった被害者女性は村でも評判の美少女…。1915年（大正4年）、18歳女性が絞殺された上に、竹で串刺しにされた残忍事件。その後、捜査でわかった犯人男の正体とは？そして、意外な共犯者とは？新刊『戦前の日本で起きた35の怖い事件』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【閲覧注意】竹で串刺しにされた美少女、犯人のストーカー男、そして「第2の共犯者」の正体なぜ犯人はすぐ捕まった