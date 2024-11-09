誰でも簡単に今っぽい着こなしのできるアイテムを押さえておくと、おしゃれの幅がグッと広がります。そこで今回は、【GU】の秋冬コレクションの中から絶対に押さえておきたいアイテムを着こなしのコツと合わせて紹介します。🌼小物の見直しでこなれ感UP。手抜きに見せない【GU】「ビーニー」＆「ふわふわバッグ」が優秀今シーズンはメンズライクが気分。自分らしく着こなしたい「レザージャケット」今シーズンの大本命とも