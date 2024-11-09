栃木県庁17日投開票の栃木県知事選は終盤戦に入った。自民、公明両党の地方組織の推薦を得て6選を目指す現職福田富一氏（71）が、高い知名度や組織力を生かしてリードし、市民団体事務局長の新人針川佐久真氏（74）＝共産推薦、社民支持＝が追う展開となっている。いずれも無所属。福田氏は地元経済界や医師会などから幅広く推薦や支持を受ける。自公両党の国会議員らと県内各地で街頭演説や集会を重ね、5期20年の実績や人口減